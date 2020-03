Ook FC Den Bosch wil tijdelijke werkeloosheidsuitkering voor spelers

Go Ahead Eagles

Zondag werd al duidelijk dat ook Go Ahead Eagles werktijdverkorting en een WW-uitkering voor zijn spelers aan gaat vragen. Het is niet zo dat FC Den Bosch daardoor op het idee gebracht is, zegt Bal. ,,Er is bij ons vrijdag al over gesproken. Maar wij wilden eerst afwachten welke maatregelen er precies van hogerhand zouden volgen. Nu duidelijk is dat er de komende drie weken niet door de spelers gewerkt kan worden zijn wij met de aanvragen begonnen.” Bal verwacht dat veel meer betaald voetbalclubs deze stap zullen zetten.