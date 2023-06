Ook geen publiek bij Duitse oefenwedstrijden van FC Den Bosch, nu nog maar twee oefenduels mét fans

Danny Verbeek twijfelge­val bij FC Den Bosch tegen Willem II: ‘Het wordt kantje boord’

Het meespelen van Danny Verbeek bij FC Den Bosch in de thuiswedstrijd tegen Willem II van komende zondag is onzeker. De routinier heeft nog altijd last van de enkelblessure die hij afgelopen zondag opliep in de laatste minuut van de verloren uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (3-2).