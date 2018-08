Ook nog een Oostenrijkse huurling voor FC Den Bosch: Albin Gashi (21)

Gashi kan zowel op het middenveld als in de aanval spelen. Hij traint wellicht woensdag al mee in De Vliert.

Jeugdteams Afgelopen seizoen speelde de jonge Oostenrijker op huurbasis bij Florisdorfer AC, op het tweede niveau in zijn vaderland. Daarnaast speelde hij 22 interlands voor Oostenrijkse jeugdteams.

Gashi zegt de overstap naar FC Den Bosch te zien als een kans om zichzelf te bewijzen. Directeur Paul van der Kraan is blij met zijn komst. ,,Albin is een talentvolle speler die in meerdere aanvallende posities uit de voeten kan ”