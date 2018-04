Oosttribune FC Den Bosch vanaf volgend seizoen weer open

UPDATEDe oosttribune van stadion De Vliert gaat met ingang van komend voetbalseizoen weer open. Dat is de uitkomst van een overleg tussen burgemeester Jack Mikkers, de clubleiding van FC Den Bosch en een supportersafvaardiging van de club.

In een brief die door burgemeester Mikkers aan de gemeenteraad is gestuurd, wordt de beslissing toegelicht. 'Na de acties van de zomer van 2017, verschillende maatregelen uitgevoerd door FC Den Bosch, politie en gemeente. De acties die nodig waren voor het op niveau brengen van de sociale veiligheid zijn inmiddels ondernomen. Op korte termijn verbeteren wij bovendien de fysieke veiligheid. De buitenruimte aan de achterzijde (oostzijde) van het stadion wordt op orde gebracht zodat de veiligheid hier structureel gewaarborgd kan worden.'

'Gezien dit gegeven en het feit dat de sociale veiligheid weer van een niveau is waarmee de tribune verantwoord opnieuw in gebruik kan worden genomen, kan in principe hiertoe worden overgegaan.'

Aan het opnieuw in gebruik nemen van de oosttribune zijn wel enkele voorwaarden verbonden.

- De maatregelen en afspraken rondom de sociale veiligheid worden voortgezet en nieuwe afspraken over (sociale) veiligheid zijn gemaakt in relatie tot het opnieuw in gebruik nemen van de tribune.

- De maatregelen in het kader van de fysieke veiligheid in de buitenruimte aan de oostzijde van het stadion zijn afgerond.

- De bouwkundige gebreken zijn hersteld.

Later meer. Lees hieronder de brief aan de gemeenteraad.

Volledig scherm Brief college 17 april 2018 inzake Informatie over FC Den Bosch. © Gemeente Den Bosch

