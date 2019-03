Op sportief gebied richt FC Den Bosch zich al op de play-offs

Hoewel het rode licht van de licentiecommissie ook bij de selectie hard aankwam, is het volgens Boessen niet moeilijk dat gevoel in wedstrijden en op trainingen bij zijn spelers weg te houden. ,,Als die jongens het veld in gaan willen ze toch weer duels winnen en doelpunten maken. En dat is maar goed ook.”

Verzekerd

Door het winnen van de tweede periode is FC Den Bosch al verzekerd van deelname aan dat toetje van het voetbalseizoen. Het is alleen nog de vraag of de ploeg in de eerste of de tweede ronde van de play-offs in gaat stromen. Om de eerste ronde vrij te zijn, moet FC Den Bosch het reguliere seizoen afsluiten in de top vijf. ,,En dat is vanaf nu ons grote doel", zegt Boessen.