Oud-coach van FC Den Bosch, RKC en Willem II Hans Verèl (66) overleden

Verèl speelde tijdens zijn voetbalcarrière voor Sparta, SVV en FC Den Bosch. In 1977 maakte hij de overstap van SVV naar FC Den Bosch, waar hij na vijf wedstrijden in de eerste divisie werd afgekeurd om medische redenen en assistent-coach werd. Dat bleef hij tot 1982. Daarna werd hij hoofdcoach bij de Bossche club. Met Ad Zonderland als supervisor promoveerde FC Den Bosch in 1983 naar de eredivisie.

Bekerfinale met RBC

In 1984 ging Verèl aan de slag als trainer van RBC Roosendaal. In 1986 bereikte hij met RBC de bekerfinale tegen Ajax, die met 3-0 verloren ging. Daarna was hij coach bij NAC, Dordrecht’90 en RKC Waalwijk om vervolgens een buitenlands avontuur aan te gaan bij Pakhtakor Tasjkent in Oezbekistan. Na zijn terugkeer naar Nederland in 1996 was Verel nog vijf jaar assistent-coach bij Willem II onder Jimmy Calderwood, Co Adriaanse en Hans Westerhof. Na het ontslag van Adriaanse was hij enkele maanden interim-coach. In 2001 vertrok hij naar Fortuna Sittard. Hier werd hij na vier maanden ontslagen wegens tegenvallende resultaten.