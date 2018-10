Oud-FC Den Bosch-speler Bart Biemans krijgt begin volgende week duidelijkheid van FC Eindhoven

Bart Biemans (30) is inmiddels bijna een maand op proef bij FC Eindhoven. De Belgische verdediger krijgt begin volgende week te horen of de club hem wel of geen contractvoorstel doet.

,,Hij moet ook weten waar hij aan toe is", liet trainer David Nascimento donderdagmiddag weten. De clubloze Biemans is op de weg terug van een knieblessure die hij in maart als speler van FC Den Bosch opliep. ,,Je zag dat hij even zijn draai moest vinden, maar het gaat steeds beter."

FC Eindhoven wil er graag een ervaren centrumverdediger bij en Biemans past in dat profiel, maar de prioriteiten liggen momenteel duidelijk ergens anders. Nascimento: ,,Wat we het meeste nodig hebben, zijn een aanvallende middenvelder en een spits. Dus zelfs al is Biemans een aanwinst, moet je het dan wel doen? Dat is een beslissing die we moeten nemen."