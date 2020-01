Overgang Pedro Marques van FC Dordrecht naar FC Den Bosch is rond

Vooral vraagte­kens bij FC Den Bosch voor thuiswed­strijd tegen Go Ahead Eagles

17 januari FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven dreigt weer een stevig beroep te moeten doen op zijn eigen creativiteit in de thuiswedstrijd van zijn ploeg tegen Go Ahead Eagles. In de selectie van FC Den Bosch zitten liefst vijf spelers van wie het onduidelijk is of ze zondagmiddag mee kunnen doen.