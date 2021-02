Overname FC Den Bosch: geen sjeik of Georgiër, maar wel een groep Amerikanen?

Nog volop werk voor Jack de Gier bij FC Den Bosch

20 februari Na de nederlaag bij Jong PSV van vrijdagavond wacht FC Den Bosch al 20 duels op een overwinning in de Keuken Kampioen Divisie. Het negatieve clubrecord van 25 duels zonder zege komt langzaam in zicht. Voor coach Jack de Gier is er nog volop werk te doen.