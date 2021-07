Overname FC Den Bosch is rond: voetbalclub komt in Amerikaanse handen

FC Den Bosch onderuit in oefenwed­strijd bij NAC

17 juli Veel krachtsverschil was er niet, maar FC Den Bosch trok zaterdagmiddag wel aan het kortste eind in de oefenwedstrijd tegen NAC. De ploeg van trainer Jack de Gier verloor op het trainingscomplex van de Bredase ploeg in Zundert met 2-1.