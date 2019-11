Pak slaag voor FC Den Bosch bij Jong Ajax

Er was geen beginnen aan voor FC Den Bosch op het Amsterdamse sportpark De Toekomst tegen een Jong Ajax met de (toekomstige) Ajax 1-spelers Jurgen Ekkelenkamp, Noa Lang, Carel Eiting, Ryan Gravenberch en Kik Pierie in de gelederen. De thuisploeg was op alle fronten beter en kon het zich nog permitteren een aantal dotten van kansen te missen.

De start van FC Den Bosch was ontluisterend. Jong Ajax moet zich de eerste minuten in een speeltuin gewaand hebben. De Amsterdammers speelden drie versnellingen hoger dan het elftal van Van der Ven en sneden keer op keer door de Bossche defensie.

In de vijfde minuut tekende Jurgen Ekkelenkamp voor de 1-0 en zes minuten later verdubbelde Nicolas Kühn de score. Een afstraffing leek al voor rust in de in de maak, maar in de rest van de eerste helft liet Jong Ajax een overschot aan kansen onbenut. Ook Wouter van der Steen voorkwam een paar keer met een prima redding een derde Amsterdamse treffer. FC Den Bosch mocht pas vlak voor rust twee keer aan een doelpunt ruiken, maar Velkov schoot naast en Van Moorsel mikte over.