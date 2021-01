Paul Beekmans weer als jeugdtrainer aan de slag bij FC Den Bosch

FC Den Bosch laat winst schieten tegen FC Eindhoven

18 december Bijna had FC Den Bosch ’m, die overwinning waarnaar de ploeg al bijna drie maanden op zoek is. Maar uiteindelijk moest het elftal van trainer Erik van der Ven in de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven vrijdagavond toch weer genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1.