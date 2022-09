PEC Zwolle steelt overwinning bij FC Den Bosch in roerige slotfase

Hoeveel kansen heb je nodig om de koploper te vloeren? FC Den Bosch kreeg er vrijdagavond een handvol, maar haalde de trekker maar niet over tegen PEC Zwolle. Vijf minuten voor tijd kreeg de ploeg van trainer Jack de Gier de beslissende 1-2 om de oren.

Die goal viel in een opmerkelijke fase. De FC Den Bosch-spelers Ryan Leijten en Nick de Groot hadden last van kramp, maar moesten van scheidsrechter Richard Martens beiden buiten de lijnen behandeld worden. Met elf tegen negen profiteerde PEC in het veld optimaal en schoot Thomas van den Belt de 1-2 tegen de touwen.

Het zorgde voor een roerige slotfase, met protesten op en langs het veld en geel voor FC Den Bosch-trainer Jack de Gier. Zijn tweede prent al in vijf wedstrijden dit seizoen. Met de nederlaag kreeg FC Den Bosch minder dan de ploeg qua kansenverhouding verdiende tegen de koploper van de Keuken Kampioen Divisie.

Middenvelders

De Gier had voor de wedstrijd al een puzzel oplossen op het middenveld. De nieuwkomers Faris Hammouti en Evangelos Paloutidis liet hij op de bank beginnen. Door de schorsing van Steven van der Heijden en de blessure van Anass Ahannach had hij daarna nog maar twee middenvelders over: Dino Halilovic en Ryan Leijten.

De coach koos ervoor om Danny Verbeek een linie te laten zakken. De routinier begon op ‘tien’ waardoor er een basisplaats was voor Sebastiaan van Bakel als linksbuiten. Asier Cordoba begon op de rechterflank.

Achterin ontbrak Dylan Ryan door een knieblessure. Jordy van der Winden speelde daardoor als linkercentrumverdediger en Nick de Groot kwam in het elftal als linksback. De spitspositie was opnieuw voor Joey Konings, omdat Nikolaj Möller maximaal maar een helft kon spelen en op de bank begon.

Slecht begin

De wedstrijd kon voor FC Den Bosch niet veel slechter beginnen. Uit de eerste kans kwam PEC Zwolle op voorsprong. Dean Huiberts kopte een voorzet vanaf de rechterkant binnen: 0-1.

Een slimmigheidje van Danny Verbeek bracht de thuisclub acht minuten later alweer op gelijke hoogte. De routinier nam een vrije trap razendsnel en in een poging de bal weg te halen voor Joey Konings, lifte PEC-verdediger Thomas Beelen die over zijn eigen doelman: 1-1.

Het eigen doelpunt bracht de slordig spelende koploper van de kaart. Ook Bram van Polen nam zijn eigen doelman onder vuur, maar nu wist Jasper Schendelaar in het Zwolse doel wel te redden. FC Den Bosch kreeg voor rust nog een aantal kansen om op voorsprong te komen, maar Sebastiaan van Bakel, Asier Cordoba en Danny Verbeek kwamen niet tot scoren.

Bij het begin van de tweede helft bracht De Gier Nikolaj Möller in de ploeg voor Asier Cordoba. Al na drie minuten kreeg de Arsenal-huurling een kans op 2-1, maar uit een voorzet van Jordy van der Winden kopte hij naast. FC Den Bosch bleef de ploeg die de kansen kreeg, maar ook Nick de Groot, Van der Winden en Joey Konings kregen de 2-1 niet op het scorebord.

In de slotfase kwamen Jorn van Hedel en het debuterende duo Paloutidis en Hammouti in het veld voor Rik Mulders, Sebastiaan van Bakel en Joey Konings. FC Den Bosch bleef zoeken naar de 2-1, maar de winnende treffer viel aan de andere kant toen de thuisploeg met een numerieke minderheid op het veld stond. Dat was meteen de nekslag.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders (70. Van Hedel), Van den Bogert, Van der Winden, De Groot (86. Maas); Leijten, Verbeek, Halilovic; Van Bakel (70. Patoulidis), Konings (78. Hammouti), Cordoba (46. Möller).