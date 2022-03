Perfecte inhaalrace brengt FC Den Bosch de winst tegen Jong PSV

Veertig minuten lang leek het er absoluut niet op, maar na een perfecte inhaalrace versloeg FC Den Bosch maandagavond Jong PSV. Met passie en strijd boog de ploeg van trainer Jack de Gier een aanvankelijke 0-2-achterstand om in een 3-2-voorsprong en boekte zo de tweede overwinning in vier dagen tijd.

FC Den Bosch begon met hetzelfde elftal als vrijdag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen MVV (3-1). De start van de thuisclub was dramatisch. Slordig balverlies van Soufyan Ahannach leidde al in de tweede minuut tot de eerste kans van Jong PSV, die verzilverd werd door Simon Colyn: 0-1.

De bezoekers waren aanvankelijk voetballend duidelijk de baas. Na een halfuur lanceerde de aartsgevaarlijke Johan Bakayoko vanaf de rechterkant een voorzet die afgerond werd door Ismael Saibari: 0-2. Wouter van der Steen voorkwam daarna met enkele prima reddingen de 0-3.

Gesteund door de fanatieke M-Side richtte FC Den Bosch zich weer op en in de laatste vijf minuten van de eerste helft regende het plotseling kansen voor de fel aandringende thuisclub.

Barry Maguire leek uit een hoekschop via de onderkant van de lat de 1-2 binnen te koppen, maar scheidsrechter Gansner oordeelde dat de bal niet over de lijn was. In de laatste minuut voor rust viel de aansluitingstreffer dan toch. Ryan Leijten haalde uit van net buiten de zestien en vond de verre hoek.

FC Den Bosch kwam de kleedkamer uit zoals de ploeg erin ging en scoorde twee minuten na de hervatting al de gelijkmaker. Ahannach stuurde Jeremy Cijntje weg. Die gaf de bal vanaf de achterlijn voor en Nikolaj Möller werkte hem in twee instanties binnen. Het betekende de eerste treffer voor de Zweedse Arsenal-huurling in zijn zesde optreden voor FC Den Bosch.

Comeback compleet

FC Den Bosch legde veel meer strijd in zijn spel dan in de eerste veertig minuten van de wedstrijd, maar ook Jong PSV bleef gevaarlijk. Dertien minuten voor tijd schoot invaller August Priske Flyger met een vrije trap de lat boven Wouter van der Steen bijna in twee en ontsnapte FC Den Bosch aan de 2-3.

Zes minuten later was het aan de andere kant wel raak. Een hoekschop van Ahannach bleef hangen in het strafschopgebied en de ingevallen Dino Halilovic schoot ook zijn eerste FC Den Bosch-doelpunt op het scorebord: 3-2.

Daarna was het tegenhouden en zorgen dat Jong PSV er niet alsnog een gelijkspel uit sleepte. Dat lukte, waarna de spelers en de supporters op de M-Side voor de tweede keer in vier dagen een feestje konden bouwen.

FC Den Bosch - Jong PSV 3-2 (1-2). 2. Colyn 0-1, 30. Saibari 0-2, 45. Leijten 1-2, 47. Möller 2-2, 83. Halilovic 3-2.