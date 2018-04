Play-offs lijken onhaalbaar voor FC Den Bosch na nederlaag bij koploper Fortuna Sittard

Bovenliggende partij

FC Den Bosch startte in Sittard met dezelfde elf als afgelopen maandag in de verloren thuiswedstrijd tegen Jong Ajax (2-5). In de eerste helft was Fortuna duidelijk de bovenliggende partij. Nadat er al twee treffers van de thuisclub afgekeurd waren voor buitenspel, zorgde Lisandro Semedo in de 29ste minuut voor de 1-0. FC Den Bosch wist een voorzet vanaf de linkerkant niet goed weg te werken. De bal bleef hangen in het strafschopgebied en Semedo schoot hem binnen. Meer doelpunten leverde het overwicht van Fortuna voor rust niet op.

Na rust kwam FC Den Bosch, met Sven Blummel in het elftal voor Jort van der Sande, wat beter voor de dag. Vooral toen Kevin Felida in de ploeg gekomen was voor Jeremy Fernandes had de ploeg van Boessen gedurende een minuut of tien zowaar een overwicht. Maar ook daarvoor en daarna waren de beste kansen voor Fortuna. Toch duurde het tot drie minuten voor tijd voordat de thuisclub de wedstrijd definitief besliste. Finn Stokkers kopte via de binnenkant van de paal de 2-0 binnen. Daarmee was het over en uit voor FC Den Bosch.