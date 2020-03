Play-offs raken uit zicht voor FC Den Bosch na thuisnederlaag tegen Almere City

Van der Ven had zijn elftal op twee plaatsen gewijzigd in vergelijking met de gewonnen uitwedstrijd bij MVV (2-3) van een week geleden. Leon Bergsma was hersteld van zijn hamstringblessure en nam zijn plek centraal achterin weer in. Op de linksbackpositie was er voor het eerst dit seizoen een basisplaats voor Jordy van der Winden. Zijn vorige basisplek dateerde van 9 november 2018 (FC Den Bosch – FC Twente 2-1). Daarna stond Van der Winden bijna vijftien maanden aan de kant met een knieblessure. De afgelopen weken kwam hij niet verder dan drie invalbeurten. Tot vrijdagavond.

FC Den Bosch heer en meester

Toen het vuurwerk goed en wel verstomd was, kwam FC Den Bosch al in de vijfde minuut op 1-0. Junior van der Velden kopte raak uit een hoekschop van Ruben Rodrigues. Een kwartier lang was FC Den Bosch heer en meester, maar toch stond het na 23 minuten 1-1. Eerst ontsnapte de formatie van Van der Ven nog aan een tegengoal toen Delvechio Blackson voor Almere City tegen de onderkant van de lat schoot. Even later was het wel raak. Faris Hammouti won een duel van Alexander Laukart waarbij de Duitse Bosschenaar neerging. Scheidsrechter Bos zag er geen overtreding in en liet doorspelen. Hammouti haalde de achterlijn en gaf voor, waarna Anass Ahannach voor de bezoekers afrondde.