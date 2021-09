Plotseling heeft FC Den Bosch weer te maken met blessures

VoorbeschouwingNog maar een week geleden concludeerde Jack de Gier dat het ‘de goede kant op ging’ met de blessures in de selectie van FC Den Bosch. Zeven dagen later moet de coach constateren dat zijn ziekenboeg toch weer is uitgebreid.

Het ging hard vorig weekend met de spelers van FC Den Bosch. In de verloren uitwedstrijd van het eerste elftal tegen FC Emmen (2-0) op vrijdagavond vielen Dylan Ryan, Jizz Hornkamp en Ryan Leijten geblesseerd uit. Een dag later overkwam Djumaney Burnet en Linus Zimmer hetzelfde in het uitduel van de O21 met Zeeburgia (2-2).

,,Zo heb je nauwelijks geblesseerden en zo komen er in twee dagen tijd vijf bij”, zuchtte De Gier na de training van donderdagochtend. Toch ontbreken niet alle nieuwe blessuregevallen in de thuiswedstrijd tegen Telstar van vrijdagavond.

Jizz Hornkamp is weer fit

Jizz Hornkamp is weer volledig fit en kan gewoon spelen. De spits, die wat last had van zijn rug, werd vorige week in Emmen eigenlijk uit voorzorg gewisseld door De Gier.

Ryan Leijten en Dylan Ryan ontbreken wel voor langere tijd. Bij Leijten is er met een mri-scan inmiddels een scheurtje in zijn hamstring geconstateerd. Dylan Ryan heeft last van zijn schouder, die in Emmen uit de kom raakte. Een scan heeft uitgewezen dat een operatie bij hem niet nodig is, maar zijn herstel zal nog wel een aantal weken vergen.

Linus Zimmer is nog niet inzetbaar

Ook Zimmer is nog niet inzetbaar. Burnet stond deze week alweer wel op het trainingsveld, maar zit tegen Telstar nog niet bij de wedstrijdselectie. Datzelfde geldt voor Ricardo Kip, die door privé-omstandigheden ontbreekt. De al langer geblesseerde Jordy van der Winden is er evenmin bij. Dat geldt ook voor derde doelman Gijs Schalks die herstellende is van een hersenschudding.

Steven van der Heijden, die dit seizoen door blessureleed nog geen minuut maakte, stond deze week wel elke dag op het trainingsveld. Hij zit vrijdagavond nog niet bij de wedstrijdselectie, maar maakt zaterdag met de O21 zijn eerste wedstrijdminuten.

Met Telstar treft FC Den Bosch vrijdagavond een ploeg die op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie een plaats hoger staat (vijftiende) dan het team van De Gier. ,,Een duel dat wij moeten winnen”, zegt de coach. ,,Dat is in elke thuiswedstrijd tegen een gelijkwaardige tegenstander een eis.”

Volledig scherm FC Den Bosch-trainer Jack de Gier vindt dat zijn ploeg moet winnen van Telstar. © Pro Shots / Ron Jonker

Met het treffen met Telstar sluit FC Den Bosch de eerste periode af. De Gier meldde al eerder dat hij wil dat zijn ploeg er vanaf de tweede periode staat. ,,In die zin eindigt voor ons nu dus de voorbereiding. Maar dan zie je dus dat er precies op dit moment weer spelers wegvallen, zodat ik toch weer zaken moet veranderen.”

Dylan Ryan zal in de achterhoede vervangen worden door Victor van den Bogert. Hoe hij het ontbreken van Leijten op het middenveld oplost, wilde De Gier donderdag nog niet zeggen. ,,Ik ga Telstar niet wijzer maken dan ze daar al zijn.”

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Van Beijnen, Van Grunsven, Van den Bogert, Salasiwa; Kuijpers, Felida, Zuijderwijk, Ahannach; Hornkamp, Stiers.

Bekerwedstrijd tegen Roda JC op dinsdag 26 oktober De bekerwedstrijd van FC Den Bosch tegen Roda JC is vastgesteld op dinsdag 26 oktober om 20.00 uur. Het duel wordt gespeeld in Kerkrade. Vier dagen eerder speelt FC Den Bosch voor de competitie het uitduel met FC Dordrecht. Drie dagen na de bekerwedstrijd in Limburg wacht in eigen huis de competitiewedstrijd tegen Jong FC Utrecht.