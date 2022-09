Plotseling is er bij FC Den Bosch weer wat te kiezen voor trainer Jack de Gier

Steven van der Heijden is terug van zijn schorsing en Anass Ahannach is hersteld van zijn blessure en ziekte. En de nieuwkomers Faris Hammouti en Evan Patoulidis kunnen nu wel vanaf de aftrap spelen. Dino Halilovic en Ryan Leijten zijn er ook nog. Ergo: FC Den Bosch-coach Jack de Gier heeft vrijdagavond in Dordrecht zes namen voor drie plaatsen op het middenveld.

,,En voorin heb ik ook keuze met Joey Konings, Danny Verbeek, Asier Cordoba, Sebastiaan van Bakel en Timo Regouin”, constateert de trainer.

Nikolaj Möller

Toch is het niet allemaal hosanna in Stadion De Vliert. Nikolaj Möller, die vorige week als invaller 45 minuten meedeed, heeft een terugslag gekregen en is er niet bij in Dordt. Ook Dylan Ryan is nog geblesseerd.

,,Misschien dat Nikolaj maandag weer bij de groep zit in de uitwedstrijd tegen Jong PSV. En anders volgende week zaterdag in het thuisduel met TOP Oss”, zegt De Gier.

Tactische keuzes

Met drie wedstrijden binnen negen dagen is de coach blij dat hij in elk geval weer wat te kiezen heeft. ,,Voor sommige jongens die terugkomen van blessures is twee wedstrijden in een weekend, zoals nu, misschien nog te veel. Bovendien kan ik nu ook tactische keuzes maken. Het zou best kunnen dat ik mijn elftal maandag op verschillende plaatsen aanpas in vergelijking met vrijdag. Tegen Jong PSV hebben we misschien niet dezelfde spelers nodig als tegen FC Dordrecht.”

De Gier wil in de komende drie duels in elk geval punten gaan pakken met zijn ploeg. Na vijf wedstrijden staat FC Den Bosch met drie punten voorlaatste in de Keuken Kampioen Divisie. ,,We hebben natuurlijk een zware start gehad, tegen sterke ploegen. En met alle respect voor de komende tegenstanders, nu moeten we resultaten gaan boeken.”

Dat moet een begin krijgen vrijdagavond op bezoek bij FC Dordrecht, een ploeg die slechts een punt meer heeft dan FC Den Bosch, maar op de ranglijst zes plaatsen hoger staat. Vorig seizoen speelde FC Den Bosch na een 0-3-voorsprong bij rust met 3-3 gelijk in Dordrecht. De thuiswedstrijd won de ploeg van De Gier toen met 3-0.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Van der Winden, De Groot; Ahannach, Hammouti, Van der Heijden; Verbeek, Konings, Cordoba.