Premier League-club heeft grootse plannen met verdediger uit Den Bosch: ‘Glansrijke toekomst’

Het is snel gegaan met Hubner, die 3,5 was toen hij begon met voetballen bij het toenmalige TGG in Den Bosch. Via de gezamenlijke opleiding van Willem II en RKC kwam hij bij FC Den Bosch terecht én daar groeide hij uit tot een van de grootste talenten. Sterker: hij deed het zo goed dat hij in 2020 weg werd geplukt door Wolverhampton Wanderers. Daar tekende hij binnen zeven maanden (!) al zijn eerste profcontract. En gloort een mooie toekomst.

Opleidingsmanager Jon Hunter-Barret prijst de instelling en ontwikkeling van Hubner, die een sleutelrol speelde in het bereiken van de halve finale van de FA Cup voor jeugdteams én de promotie met datzelfde team. ,,Justin is een ‘rock solid’ verdediger, die uitstekend is in de één-tegen-één-situaties én sterk is in de lucht. Wij denken dat er een mooie toekomst voor hem is weggelegd bij deze club”, stelt Hunter-Barret op de website van The Wolves.

Debuut in Indonesië

Hubner kwam bovendien al uit voor de vertegenwoordigende elftallen van Oranje, maar dook eind vorig jaar op bij Indonesië onder 21. Vader Ferry heeft roots in dat land en de verdediger reageerde enthousiast op een oproep vanuit dat land. Verder heeft de Bosschenaar zich ondanks zijn jonge leeftijd snel aangepast aan het leven in een Engelse industriestad. ,,Hij heeft zich naadloos aangepast aan het voetballen bij een Premier League-club. En dat is niet altijd makkelijk, maar we zijn blij met zijn professionalisme”, vervolgt opleidingsmanager Hunter-Barret.

De linksbenige Bosschenaar moet nu de volgende stap zetten in het onder 21-elftal van The Wolves. En als alles volgens plan verloopt, wordt hij in de zomer mogelijk verhuurd aan een eerste elftal om zo ervaring op te doen.

