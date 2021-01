‘Probleemkind’ Lumu komt tóch niet naar FC Den Bosch: ‘Het is graag of niet’

‘Hij is zijn wilde haren toch niet verloren’ schrijft FC Den Bosch op Twitter. ‘Bij FC Den Bosch geldt: graag of niet.’

‘Enfant terrible’

Lumu gold in de jeugd en in het begin van zijn profloopbaan als een groot talent bij Willem II. De geboren Bredanaar stond destijds in de belangstelling van Liverpool, maar vertrok al op zijn achttiende naar het Bulgaarse Ludogorets.

Sindsdien werd zijn loopbaan gekenmerkt door een hele reeks omzwervingen. Zelf zei hij daarover recent nog in Voetbal International: ,,Als ik normaal had gedaan in mijn leven, was ik gewoon de beste van de allerbesten geworden. Maar ik kan niet normaal doen, dat is mijn grootste probleem.” Dat lijkt hem nu opnieuw parten te spelen.