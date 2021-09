Profcontract voor Teun van Grunsven bij FC Den Bosch

Van Grunsven kwam vorig seizoen, in de winterstop, over van RKC Waalwijk. Zijn debuut bij FC Den Bosch en in het betaalde voetbal maakte hij echter pas in de openingswedstrijd van dit seizoen.

Door aanhoudend blessureleed bleef hij heel de tweede helft van het vorige seizoen aan de kant. Dit seizoen stond hij in alle zes de competitiewedstrijden van FC Den Bosch al in de basis.

Ook contracten voor Ahannach en Leijten op komst

Manager voetbalzaken Jan Gösgens van FC Den Bosch zei vorige week al dat hij met drie amateurspelers van zijn club (Van Grunsven, Soufyan Ahannach en Ryan Leijten) in gesprek was over een profcontract. De eerste van die drie heeft nu dus getekend.

Van Grunsven kende tot dit seizoen weinig geluk in het profvoetbal. Ook in zijn twee jaar bij RKC, waar hij op amateurbasis speelde, werd hij geteisterd door blessureleed. Tot een officieel optreden in de Waalwijkse hoofdmacht kwam het daardoor nooit. Hij deed alleen mee in oefenwedstrijden.

Voor zijn tijd bij RKC kwam Van Grunsven uit voor de amateurs van OSS'20. In een interview met Brabants Dagblad vertelde Van Grunsven drie weken geleden nog over de twijfels die hij de afgelopen jaren had door zijn opeenvolgende blessures. ,,Maar het vertrouwen in mijn lichaam en het plezier in het voetbal zijn nu terug”, zei hij toen. Het eerste profcontract in zijn loopbaan vormt nu de beloning.