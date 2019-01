‘Profeet’ Jan van Grinsven ervan overtuigd dat FC Den Bosch de periodetitel pakt: ‘Eindelijk weer een feestje’

Extra veilig­heids­maat­re­ge­len voor cruciaal duel FC Den Bosch bij FC Dordrecht

9 januari Voor de wedstrijd FC Dordrecht tegen FC Den Bosch zijn voor supporters van de thuisploeg kaarten alleen in de voorverkoop beschikbaar. De stadionkassa's blijven zondag voor de wedstrijd gesloten omdat het een risicowedstrijd is. In plaats daarvan is de kassa zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur open.