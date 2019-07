Reacties Jordania en FC Den Bosch op rechtszaak

Jordania had eigenaar willen worden van FC Den Bosch, maar de KNVB blokkeerde dat omdat de Georgiër niet kon bewijzen dat het geld dat hij wilde investeren op legale wijze is verkregen. De rechtszaak die gisteren diende, was aangespannen door Jordania, die beslag wil laten leggen op de bankrekening van FC Den Bosch. Daarentegen werd tijdens de hoorzitting ook duidelijk dat de club juist geld van de Georgiër tegoed meent te hebben.

In zijn statement stelt Jordania dat hij nog altijd bereid is zijn verplichtingen jegens FC Den Bosch na te komen, maar dat hij ook rechten heeft ‘uit hoofde van de overeenkomst’ die hij wenst te beschermen. De zakenman zegt met interesse en hoopvol het voorstel van FC Den Bosch af te wachten waarin wordt aangegeven hoe de club de kwestie op een goede wijze denkt af te kunnen handelen. Jordania stelt dat zijn juridische team alle nodige maatregelen zal nemen om de legitieme rechten en belangen te beschermen. Dit betreft de terugvordering van alle door FC Den Bosch geleende bedragen (naar zijn oordeel bijna 4 miljoen euro) en hij overweegt de mogelijkheid om een vordering in te stellen bij een civiele rechtbank tegen de beslissing van KNVB om de toestemming voor de aankoop van de (aandelen van de) club te weigeren.

FC Den Bosch

FC Den Bosch zegt volgende week een voorstel te zullen doen aan Kakhi Jordania waarin staat hoe club en Jordania uit elkaar kunnen gaan. Dit voorstel, en besprekingen die in dit kader gevoerd gaan worden, staan los van de uitspraak van de rechter. Tijdens de rechtszaak heeft de advocaat van FC Den Bosch gezegd dat de beslaglegging door Jordania zou kunne leiden tot een faillissement van de club. ‘FC Den Bosch realiseert zich dat deze uitspraak tot onrust leidt bij haar achterban. Belangrijk is daarom te melden dat de club hard bezig is met wat in de volksmond “Plan B” is gaan heten. Plan B gaat er voor zorgen dat FC Den Bosch weer een goede basis heeft waarmee zou de komende seizoenen vooruit kan. Plan B moet zijn gerealiseerd voor 26 augustus a.s. De datum waarop FC Den Bosch alsnog een sluitende begroting moet indienen bij de Licentiecommissie van de KNVB. Het concretiseren van Plan B zou dus in theorie bemoeilijkt kunnen worden door een mogelijk beslag. Mede doordat de uitspraak van de rechter nog even op zich laat wachten, moet ook FC Den Bosch nog even wachten met het ontvouwen van haar precieze plannen. Achter de schermen wordt gewerkt’.