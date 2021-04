Rechtstreeks duel om laatste plaats voor FC Den Bosch

Als dat gebeurt, doet FC Den Bosch de laatste plek over aan de Alkmaarse beloften. Die hebben nu nog drie punten meer dan FC Den Bosch, maar wel een aanmerkelijk slechter doelsaldo.

,,Het is een mooi doel”, beseft De Gier. En FC Den Bosch reist met nog een missie naar Noord-Holland. Als de ploeg van De Gier in Wijdewormer wint, zou dat voor het eerst in dit seizoen zijn dat de club twee duels op rij zegeviert. Afgelopen vrijdag werd de derby tegen TOP Oss in eigen huis met 1-0 gewonnen door een benutte penalty van Jizz Hornkamp in blessuretijd.

Aanpassingen in de verdediging

De Gier gaat wel het centrum van zijn defensie aanpassen in vergelijking met dat gewonnen duel. Lorenzo Soares Fonseca is terug van zijn trip met de nationale ploeg van Kaapverdië en staat weer in de basis.

Omdat Junior van der Velden vrijdag tegen TOP Oss zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg en daarvoor geschorst is, is Frank Sturing de tweede centrumverdediger. Verder laat De Gier zijn elftal intact. ,,Er is geen aanleiding om veel te veranderen”, aldus de coach.

Thuiswedstrijd werd met 1-2 verloren

Eerder dit seizoen verloor FC Den Bosch de thuiswedstrijd tegen Jong AZ met 1-2. Dat was op 11 januari van dit jaar toen Erik van der Ven nog hoofdtrainer was. FC Den Bosch kwam in dat duel met 1-0 voor door een doelpunt van de nu nog altijd geblesseerde Paco van Moorsel, maar ging uiteindelijk de boot in door goals van Hakon Evjen en Jelle Duin voor Jong AZ.

De wedstrijd van maandag op op het AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer begint om 14.30 uur.

Vermoedelijke opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Deijl, Soares Fonseca, Sturing, Green; Felida, Meerveld, Moreo Klas; Postema, Hornkamp, Ahannach.