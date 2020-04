Rechtszaak tussen Jordania en FC Den Bosch op losse schroeven

‘Naar Brabant komen lijkt me geen goed idee nu’

27 maart Tom van Weert stond zowaar op het trainingsveld afgelopen woensdag bij zijn Deense club Aalborg BK. ,,Maar geen gekke dingen, hoor. We trainden individueel een fysiektrainer erbij. Dat vond ik wel prettig, want elke dag helemaal in je eentje oefeningen doen, daar word ik niet blij van. Dan heb ik eerder de neiging om bij achttien van de twintig bewegingen te stoppen dan wanneer er iemand mee kijkt”, aldus de uit Sint-Michielsgestel afkomstige spits, die eerder voor FC Den Bosch, Excelsior en FC Groningen voetbalde.