Relatie tussen FC Den Bosch en Dhoraso Moreo Klas eindigt met een knal

FC Den Bosch: hekkenslui­ter, maar wel leveran­cier van drie internatio­nals

28 maart FC Den Bosch mag dan laatste staan in de Keuken Kampioen Divisie, de club levert wel spelers aan verschillende nationale teams. In de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles van maandag ontbreken drie man in de wedstrijdselectie vanwege interlandverplichtingen.