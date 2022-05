Reservedoelman Konrad Sikking verlengt contract bij FC Den Bosch met twee jaar

Dat laatste waterkans­je, dat wil FC Den Bosch nog wel grijpen

FC Den Bosch alsnog naar de play-offs? De kans dat het vannacht opeens gaat vriezen is wellicht groter. ,,We hebben een klein wondertje nodig”, beseft trainer Jack de Gier. Maar toch: zijn ploeg gaat er in elk geval nog alles aan doen.

28 april