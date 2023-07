Ricardo Henning heeft na stage in De Vliert de clubs voor het uitzoeken, maar kiest voor FC Den Bosch

De geboren Jamaicaan Henning woont sinds zijn derde in Duitsland en komt transfervrij over van de 1. FC Köln. Bij de Duitse Bundesligaclub speelde de boomlange verdediger 75 officiële wedstrijden in het tweede elftal. Dat team komt uit in de Regionalliga West.

Ricardo Henning zegt ook het gevoel te hebben dat hij al lange tijd bij FC Den Bosch is.: ,,Na twee weken is de club al vertrouwd voor me. Ik was toe aan een volgende stap bij een andere club en ben heel blij dat FC Den Bosch die volgende stap is geworden. De timing is perfect en alles lijkt hier op z’n plek te vallen. De technische leiding was op zoek naar een speler zoals ik en ik wilde graag naar een team met een speelstijl die past bij mijn kwaliteiten. Ik wilde ook graag voetballen bij een ambitieuze club waar ik me thuis voel. Het plaatje klopt. Ik kijk er naar uit de fans te ontmoeten en om in De Vliert in actie te komen.”

Indruk gemaakt

Technisch manager Yousuf Sajjad spreekt van 'een welkome aanwinst’: ,,Ricardo heeft de afgelopen twee weken bij ons getraind en in die periode ook meegespeeld in oefenduels. We hebben dus tijd gehad om te beoordelen of hij meerwaarde zou kunnen hebben voor onze selectie. Dat is het geval. Ricardo heeft indruk gemaakt en wij denken dat hij vanuit zowel voetbal- als persoonlijkheidsperspectief een welkome aanwinst is voor onze selectie en voor onze laatste linie. Hij is fysiek sterk, rustig aan de bal en nadrukkelijk aanwezig. Door zijn optredens in onze vriendschappelijke wedstrijden was er een groeiende interesse van andere clubs. We zijn erg blij dat Ricardo desondanks voor FC Den Bosch heeft gekozen en dat het gelukt is om hem bij FC Den Bosch binnen te halen.”