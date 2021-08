Ringo Meerveld en Ryan Leijten zijn twijfelgevallen bij FC Den Bosch

Het is onzeker of Ringo Meerveld en Ryan Leijten mee kunnen doen bij FC Den Bosch in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven van morgenavond. Beide jonge talenten trainden een groot deel van deze week apart.

Delen per e-mail

Leijten (17) haakte donderdag voor het eerst weer aan bij de groepstraining, Meerveld (18) werkte zijn oefeningen nog steeds separaat af.

Lees ook PREMIUM Roy lacht, Roy huilt op een avond vol emoties in stadion De Vliert

Vrijdag moet blijken of zij fit genoeg zijn om aan te haken bij de wedstrijdselectie. Als dat zo is, zullen ze zeker niet in de basis starten, maar beginnen ze op de reservebank, kondigde FC Den Bosch-trainer Jack de Gier aan.

Gevaar op overbelasting

,,Met die jonge jongens moeten we voorzichtig zijn”, wees De Gier op het gevaar van overbelasting. Hoe hij het gemis van Meerveld en Leijten op gaat vangen, wilde hij nog niet zeggen. Vermoedelijk keert Rik Mulders op het middenveld terug in de basis. Voorin gloort er weer een basisplaats voor Sebastiaan van Bakel.

Met FC Eindhoven treft FC Den Bosch vrijdag weer een ‘normale’ tegenstander, na de ontmoetingen met Jong Ajax (2-3-verlies) en Jong PSV (0-1-winst) in de laatste twee competitieduels. ,,Een ploeg met een wat meer vaste basis, waar het iets makkelijker is om je op in te stellen", aldus De Gier.

FC Den Bosch moet het vrijdagavond nog steeds stellen zonder het geblesseerde trio Steven van der Heijden, Najim Haidary en Jordy van der Winden. Ook Soufyan Ahannach is nog niet fit genoeg om aan te haken bij de wedstrijdselectie. Of Djumaney Burnet daarbij zit, is nog een vraagteken.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Van Beijnen, Van den Bogert, Van Grunsven, Van Hedel; Felida, Mulders, Kip; Kuijpers, Hornkamp, Van Bakel.