RKC overrompelt FC Den Bosch in eerste helft en pakt drie punten

Dankzij een ijzersterke eerste helft won RKC de derby tegen FC Den Bosch vrijdagavond met 2-1. De Waalwijkers blijven daardoor aan de leiding in de derde periode. In de reguliere stand ziet FC Den Bosch het gat met koploper FC Twente groeien naar vier punten.

Het werd een boeiend voetbalgevecht in Waalwijk, met een veel betere thuisclub voor rust en hevig aandringende bezoekers in de tweede helft. De opstelling van RKC kende geen verrassingen. Bij FC Den Bosch debuteerde NEC-huurling Brahim Darri in de basis en verscheen ook Danny Holla aan de aftrap. Sven Blummel, Rauno Sappinen en NAC-huurling Jurich Carolina begonnen op de bank.

In de eerste helft was RKC op alle fronten de baas over FC Den Bosch. De thuisclub zette het succesvolle spel van de vorige duels voort en legde bij vlagen oogstrelende combinaties op de mat. FC Den Bosch wist daar maar heel weinig tegen over te stellen. De zo geprezen achterhoede Deijl, Kersten, Väisänen en Khammas wist zich amper raad met de rappe aanvallers van RKC. Seys, Tahiri, Spierings, Hansson en vooral Sow waren een ware plaag voor de Bossche defensie.

Handvol kansen

Alleen Väisänen bleef nog enigszins overeind, vooral toen hij in de 28ste minuut een inzet van Sow van de lijn haalde. Op dat moment stond het al 1-0 nadat Seys in de negende minuut na knap voorbereidend werk van Sow de 1-0 binnen had geschoten. RKC schiep daarna nog een handvol kansen, maar het duurde tot een minuut voor rust voordat de 2-0 viel. Die kwam op naam van Daan Rienstra die de bal schitterend in de kruising schoot.

Even daarvoor had Danny Verbeek de bal voor FC Den Bosch goed op het hoofd van Vincent Vermeij gelegd, maar de spits kon zijn kopstoot te weinig kracht meegeven om RKC-doelman Etienne Vaessen in moeilijkheden te brengen.

Ingrijpen

Na rust richtte FC Den Bosch zich op. De bezoekers drongen RKC terug, schiepen een aantal mogelijkheden, maar scoren bleek lange tijd te veel gevraagd. Halverwege de tweede helft greep trainer Wil Boessen in. Hij bracht eerst Sappinen voor Vermeij en daarna Blummel voor Holla. Een kwartier voor tijd viel dan toch de 2-1. Een afgeslagen hoekschop belandde bij Stefano Beltrame die de bal in een keer in de verre hoek schoot.

Boessen nam nog meer risico en liet Jort van der Sande invallen voor Danny Verbeek. FC Den Bosch speelde alles of niets en dat leidde tot een paar gevaarlijke uitbraken van RKC, maar eerst schoot Paul Quasten op de linkerpaal en nog geen minuut later mikte invaller Darren Maatsen op de rechterpaal.

FC Den Bosch drong nog eens aan, keeper Wouter van der Steen ging mee naar voor, maar de gewenste tweede treffer viel niet meer. Na het 2-0-verlies bij FC Eindhoven van vorige week verloor de ploeg van Boessen zijn tweede wedstrijd op rij. Voor RKC betekende de winst de vierde opeenvolgende zege van 2019.