Roy Kuijpers schrijft geschiedenis voor FC Den Bosch met zijn bijzondere scheenbeschermers

Nieuw negatief clubrecord van de baan voor FC Den Bosch: ‘Zo wilden wij niet de boeken in’

28 februari Natuurlijk was het een ‘dingetje’ bij FC Den Bosch, de lange reeks wedstrijden zonder overwinning, en de dreigende verbetering van het negatieve clubrecord. Maar met de 3-0-winst op Jong FC Utrecht van vrijdagavond is dat in een keer allemaal van de baan.