Ruben Rodrigues verruilt FC Den Bosch voor oudste profclub ter wereld

Bij Notts County komt Rodrigues terecht bij de oudste profclub ter wereld. De club uit Nottingham werd opgericht in 1862, won de FA Cup in 1894, maar is inmiddels afgedaald naar het vijfde Engelse niveau.

Rodrigues was afgelopen seizoen bij FC Den Bosch goed voor twaalf doelpunten en tien assists. De 24-jarige speler uit Best kwam voor in zijn tijd in De Vliert uit voor de amateurs van Boskant, Wilhelmina Boys, Gemert en De Treffers.