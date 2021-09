Ryan Leijten tekent profcontract bij FC Den Bosch op zijn achttiende verjaardag

Leijten, die tot dusver op amateurbasis bij FC Den Bosch speelde, maakt pijlsnel carrière. In de laatste wedstrijd van vorig seizoen, uit tegen MVV (3-1-verlies), debuteerde het talent uit de eigen jeugdopleiding, met een invalbeurt van vijf minuten, in de Bossche hoofdmacht.

In de voorbereiding van deze zomer werd Leijten definitief toegevoegd aan de selectie van het eerste elftal. Hij speelde tot dusver in alle wedstrijden van dit seizoen mee. In de competitie-opening tegen Helmond Sport (2-0-winst) zorgde hij voor de eerste Bossche goal van het seizoen en het eerste en tot nu toe enige doelpunt uit zijn eigen carrière.

Van Grunsven ging Leijten voor

Manager voetbalzaken Jan Gösgens van FC Den Bosch is ook nog met Soufyan Ahannach in gesprek om diens amateurovereenkomst om te zetten in een profcontract. De verwachting is dat de 26-jarige middenvelder in de loop van komende week zal tekenen.