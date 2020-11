Ryan Trotman bekroont verrassende comeback van FC Den Bosch tegen Jong Ajax: 2-2

Het verhaal van FC Den Bosch wordt eentonig. De blessuregolven volgen elkaar in stadion De Vliert nog sneller op dan de coronagolven elders in de wereld. Tegen Jong Ajax miste de ploeg tien spelers door blessures: aanvaller Romano Postema en negen (!) verdedigers. En dan was Daniel Noels ook nog geschorst na zijn rode kaart tegen Go Ahead Eagles van afgelopen zondag.

Dramatische start

Vier minuten later al had Adrien Bongiovanni iets terug kunnen doen voor FC Den Bosch, maar de Monaco-huurling schoot na goed voorbereidend werk van Jizz Hornkamp op Ajax-doelman Dominik Kotarski. Weer acht minuten later krulde Bongiovanni de bal over Kotarski heen op de paal. Tussendoor had Declan Lambert de 0-3 voorkomen door een bal van de lijn te halen, iets wat Stan Maas later in de eerste helft ook deed.