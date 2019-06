Seizoen FC Den Bosch begonnen, maar gaat de overname nou door? ‘Asociaal wat de KNVB klaarmaakt’

,,Ik vind het asociaal wat de KNVB klaarmaakt. Om zo'n clubke uit de eerste divisie zo te koeieneren. Ze hebben alle boeken nagekeken, ze zijn naar Rusland geweest. Zeg nou maar gewoon ja of nee. Zo moelijk is het niet”, aldus Danse. Hij denkt niet dat het op deze manier lastig is om aan het seizoen te beginnen. ,,Helemaal niet. FC Den Bosch heeft het altijd moeilijk. Daar kunnen ze tegen.”

Mutaties

Trainer Erik van der Ven probeert zich te focussen op wat er op het veld gebeurt. ,,Op de overname heb ik geen invloed.” Hij verwacht nog wel enkele mutaties in de spelersgroep. ,,We hebben een goed seizoen gedraaid en daardoor staan er spelers in de belangstelling bij andere clubs. Ik kijk gewoon elke dag wie we op het veld hebben staan.”

Thuiskomen

Paco van Moorsel is na zeven jaar weer terug op het oude nest in de Vliert, hij kwam over van Go Ahead Eagles. ,,Dit voelt wel als thuiskomen. Het is geen raar gevoel, ik ben hier op mijn plek.” Hij constateerde vandaag dat hij de oudste speler is in de groep. ,,Of ik een van de dragende spelers moet worden? Die rol ga ik mezelf wel opleggen.”