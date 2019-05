Seizoen FC Den Bosch eindigt met een doffe dreun

In drie dagen van de hemel naar de hel. Zondag was FC Den Bosch- doelman Wouter van der Steen nog het stralende middelpunt na zijn heldenrol in het 2-2-gelijkspel bij Go Ahead Eagles. Gisteravond toonde de Vughtse keeper hoe ‘kapot zitten’ eruit ziet. Met holle ogen stond Van der Steen na de dramatische uitschakeling in de play-offs in de catacomben van stadion De Vliert. ,,Jongen toch, dit is zo erg. We waren er zo dichtbij. Een finale tegen RKC om een plaats in de fucking eredivisie. En dan valt die goal toch nog. Pfff…”