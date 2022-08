Seizoensstart FC Den Bosch: op hoop van zegen

FC Den Bosch is na generale klaar voor de start, maar ook weer niet helemaal: ‘Één of twee versterkin­gen’

Hij was vanwege een blessure het grootste vraagteken, maar ook Rik Mulders (21) is erbij als FC Den Bosch volgende week aan de competitie start. In de generale repetitie tegen Almere City (3-2 verlies) bleek dat er nog werk aan de winkel is. Er komen ook nog één of twee versterkingen bij.

