Seizoensstart vol vragen, maar met één zekerheid bij FC Den Bosch

Door corona getroffen FC Den Bosch gaat met fantasie-opstelling onderuit bij MVV

12 mei FC Den Bosch heeft in de uitwedstrijd tegen MVV woensdagavond geen uitroepteken achter de opmars uit de slotfase van dit seizoen kunnen zetten. Geteisterd door een corona-uitbraak in de selectie verloor de ploeg van trainer Jack de Gier in een fantasie-opstelling in Maastricht met 3-1.