Selectie van FC Den Bosch is bij de eerste training al bijna compleet: ‘Dit is wel anders dan vorig jaar’

Vanaf de tribune is het speuren naar nieuwe en vertrouwde gezichten. En oude bekenden. Danny Verbeek krijgt een lachsalvo over zich heen als een supporter hem toeroept of hij wel gezweet heeft bij de eerste training na zijn terugkeer. De voormalige aanvoerder van FC Den Bosch is een van de opvallendste gezichten bij de eerste oefensessie van dit seizoen in Stadion De Vliert. Na twee jaar bij De Graafschap is het inmiddels 31-jarige ‘kind van de club’ weer thuis. Voor de derde Bossche periode in zijn loopbaan.