Simpele winst in matig duel voor FC Den Bosch

Bliksemstart

De thuisclub kende een bliksemstart. In de zesde minuut maakte Rauno Sappinen zich handig vrij en schoot met een verwoestende uithaal op de lat. Een minuut later was het wel raak. Jong AZ-keeper Jasper Schendelaar schoot de bal op het lichaam van Joris Kramer en Sappinen profiteerde door de bal in het lege doel te schuiven.