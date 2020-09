Slap FC Den Bosch zakt volledig door het ijs aan het IJ

Directeur FC Den Bosch: ‘Klap in het gezicht, maar gezondheid gaat boven alles’

28 september ,,Dit komt kei- en keihard aan”, zegt FC Den Bosch-directeur Rob Almering in een reactie op het nieuws dat het kabinet vanavond bekend gaat maken dat er vanaf morgen geen publiek meer welkom is bij de wedstrijden in het betaald voetbal. Ook de voorzitter van de supportersvereniging is teleurgesteld.