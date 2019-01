Smaakmakers Beltrame en Verbeek dolgelukkig na periodetitel FC Den Bosch: ‘Deze is voor de supporters’

periodekampioenStefano Beltrame en Danny Verbeek waren zondagmiddag wederom twee uitblinkers in het elftal van koploper FC Den Bosch. De periodetitel werd gewonnen, wat tot euforie leidde. ,,We deden het voor de supporters.”

Voor de camera's van FOX Sports reageerden de spelers, tijdens het feesten, op de 2-6 zege. De Italiaanse nummer tien Beltrame was dolgelukkig. ,,Dit is heel bijzonder. We hebben echt iets bijzonders gedaan. Voor de club en ook voor de supporters. Ik geniet heel erg van dit moment. Hier ben ik blij mee.”

De eerste helft liep niet zoals gewenst voor de Bosschenaren. Het contrast was dan ook groot, toen er de tweede helft over FC Dordrecht heen werd gewalst. Beltrame kon het verschil niet verklaren. ,,Ik weet niet wat er de eerste helft allemaal gebeurde. Maar die tweede helft, die was goed.”

Aanvoerder Danny Verbeek mocht de trofee die toebehoort aan de winnaar van de periodetitel in ontvangst nemen. De clubman is dolblij met het bronzen schild. ,,Een half jaar geleden had niemand dit verwacht. Je ziet hoe de club weer leeft. Dat is zó mooi.”

Van Grinsven

Verbeek had tijdens de festiviteiten op het veld nog een onderonsje met clubicoon Jan van Grinsven. ,,Vorig jaar zei Jan tegen me, toen ik kwakkelde met blessures: het wordt niets meer, Verbeek. Toen zei ik: wacht maar, volgend jaar loop je weer de polonaise met me. Dat heb ik hem net even verteld.”

Dat er gefeest gaat worden in Den Bosch is een zekerheid. Beltrame kijkt er naar uit. ,,Den Bosch is een leuke stad. Goed om te feesten. Dan gaan we met de supporters en teamgenoten ook doen.” Ook de aanvoerder verwacht dat de selectie even los kan gaan. ,,Ik ga er vanuit dat we dit goed gaan vieren. We krijgen een mooi feestje.”

Titelstrijd