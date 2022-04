Soufyan Ahannach houdt miniscule kans op periodesucces voor FC Den Bosch in leven

UpdateGroot is de kans nog altijd niet, maar hij is vrijdagavond zeker niet kleiner geworden. FC Den Bosch mag nog altijd dromen van winst in de laatste periode en deelname aan de play-offs. Met een zwaarbevochten 1-0-zege op Roda JC hield de ploeg de kansen, hoe klein ook, levend.

Hij neemt snel een paar happen van een bruine boterham met jam en pindakaas en spoelt die weg met een beker cola, voordat hij zich naar de camera van ESPN spoedt. Het was een zware dag voor Soufyan Ahannach. Niet eten vanwege de ramadan en dan 's avonds met FC Den Bosch tegen Roda JC voetballen.

Om daar matchwinner te worden en de periodedroom van zijn ploeg in leven te houden. ,,Heerlijk om zo een wedstrijd te winnen”, glundert de Bossche nummer elf. ,,Vier minuten voor tijd voor eigen publiek in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen de winnende treffer binnen schieten. Dat is een geweldig gevoel.”

Quote Het was slappe hap voor rust Soufyan Ahannach (26), Speler FC Den Bosch

Heel anders dan vorige week tegen FC Volendam grijpt FC Den Bosch de tegenstander nu niet vanaf het begin bij de keel. ,,Het was slappe hap voor rust”, geeft Ahannach toe. ,,In de tweede helft werd het beter.”

Zelf heeft hij dan alleen nog maar wat gedronken. ,,De zon ging pas een minuut voordat de tweede helft begon onder”.

Eerste gevaar

Toch is er na rust niets te merken van het vasten van Ahannach. Na negen minuten zorgde hij voor het eerste gevaar namens de thuisclub als hij een assist van Barry Maguire in een keer op z'n schoen neemt en maar net langs de verkeerde kant van de paal laat scheren. Later jaagt hij van grote afstand een vrije trap over het doel en vier minuten voor tijd is daar zijn winnende goal en de ontlading in het Bossche stadion.

Assistent-trainer William van Overbeek, die de geschorste Jack de Gier vervangt (rood vorige week tegen FC Volendam), heeft dan al lang met drie wissels zijn ploeg met een alles-of-niets-offensief naar het front gestuurd. Een van de invallers, Torino Hunte, legt de bal terug op Ahannach die vanaf de rand van het strafschopgebied de winnende goal in de verre hoek schiet.

Ook in zijn zesde wedstrijd als waarnemend hoofdcoach blijft Van Overbeek (drie keer winst, drie keer gelijk) ongeslagen. En belangrijker: FC Den Bosch mag blijven dromen over deelname aan de play-offs. Al beseft iedereen in stadion De Vliert dat de kans dat FC Den Bosch dat ticket via een tweede plaats in de laatste periode gaat pakken even klein als onwaarschijnlijk is.

Quote Vergis je niet, op al die wedstrij­den volgende week zit druk William van Overbeek, Assistent-trainer FC Den Bosch (47_

FC Den Bosch moet zelf volgende week winnen in het uitduel met Helmond Sport, Almere City moet thuis verliezen van Jong AZ, Roda JC mag thuis niet winnen van Telstar, NAC Breda mag uit niet winnen van Excelsior en FC Eindhoven moet uit verliezen van FC Volendam. En dan moet FC Den Bosch ook nog eens een verschil van zes doelpunten met FC Eindhoven goed zien te maken. ,,De kans is klein, maar het kan nog wel. En vergis je niet, op al die wedstrijden zit druk”, zegt Van Overbeek.

,,Wij moeten proberen een goede overwinning neer te zetten in Helmond en dan zien we wel wat er op de andere velden gebeurt.”

Volledig scherm Vuurwerk en rookpotten op de M-Side. © Pro Shots / Henk Korzelius

Intussen wordt in De Vliert vooral de overwinning op Roda JC gevierd. Een overwinning die voor rust nog even overschaduwd wordt door het afsteken van vuurwerk en rookpotten op de M-Side. Door de hevige rookontwikkeling ziet scheidsrechter Blank zich genoodzaakt de wedstrijd een paar minuten stil te leggen.

Daags tevoren had FC Den Bosch zijn aanhang via een open brief op de eigen website nog gevraagd om te stoppen met het afsteken van vuurwerk. Het verzoek werkt kennelijk averechts, tot frustratie van de clubleiding die moet vrezen voor nieuwe geldboetes.

Na afloop gaat het daar niet meer over. FC Den Bosch en zijn fans vieren de zege op Roda. Met een hoofdrol voor matchwinner Ahannach en doelman Wouter van der Steen, die zijn ploeg met een aantal prima reddingen, vooral voor rust op de been houdt. Het levert hem de uitverkiezing tot ‘man of the match’ op. En het zorgt ervoor dat FC Den Bosch ook volgende week in Helmond in het laatste competitieduel nog ergens voor speelt.

FC Den Bosch - Roda JC 1-0 (0-0). 86. Ahannach 1-0.

Scheidsrechter: Blank

Gele kaart: Bouchouari (Roda JC)

Toeschouwers: 4869

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Van der Winden, De Groot (79. Leijten); Felida (68. Halilovic), Maguire, Van der Heijden; Cijntje (91. Van Grunsven), Ahannach, Van Bakel (68. Hunte).