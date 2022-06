Soufyan Ahannach verzilvert goed seizoen met overstap van FC Den Bosch naar Saoedi-Arabië

Soufyan Ahannach vervolgt zijn voetballoopbaan bij Al-Arabi, op het tweede niveau in Saoedi-Arabië. De 26-jarige technicus was afgelopen seizoen nog een van de smaakmakers van FC Den Bosch.

Ahannach maakte er al bij zijn komst naar stadion De Vliert, anderhalf jaar geleden, geen geheim van dat hij graag nog eens aan de slag zou gaan in het Midden-Oosten. ,,De omgeving daar trekt me aan", zei de in Amsterdam geboren speler destijds al.

Na een goed seizoen bij FC Den Bosch krijgt Ahannach nu de kans om de door hem gewenste overstap te maken. Hij tekent bij Al-Arabi voor een seizoen.

FC Den Bosch wilde de middenvelder/aanvaller ook graag houden, maar Ahannach geeft de voorkeur aan een nieuw avontuur. In anderhalf jaar bij FC Den Bosch speelde hij 45 competitiewedstrijden, waarin hij 8 keer scoorde. Afgelopen seizoen groeide hij uit tot de beste speler van de club.

Jack de Gier

Ahannach werd in februari vorig jaar door trainer Jack de Gier naar FC Den Bosch gehaald die hem nog kende uit zijn tijd bij Almere City en Go Ahead Eagles. Na een half jaar op amateurbasis tekende hij vorige zomer een contract voor een seizoen. Dat liep nu af.

Ahannach maakte zij debuut in het betaald voetbal in het seizoen 2012-2013 bij Almere City. Daar viel hij vooral op in het seizoen 2016-2017, toen hij met De Gier als coach achttien keer scoorde en vijftien assists gaf. Het leverde hem een verrassende overstap op naar Brighton & Hove Albion in de Premier League.

Beenbreuk

Voor de Engelse club kwam hij nooit in een officieel duel in actie. Eerst werd hij verhuurd aan Sparta, waar hij lange tijd uitgeschakeld was door een gecompliceerde beenbreuk. Daarna speelde hij kortstondig op huurbasis bij het Belgische Union Sint-Gilles, waarna hij begin 2020 terugkeerde in Nederland bij Go Ahead Eagles.

Daar werd hij opnieuw herenigd met De Gier. Omdat dat seizoen vroegtijdig afgebroken werd door de coronapandemie, lag er in Deventer geen nieuw contract voor hem klaar.

Wisselwerking

Een dik half jaar later haalde De Gier, die inmiddels bij FC Den Bosch aan de slag was gegaan, hem naar De Vliert. Daar bleek de wisselwerking tussen speler en coach afgelopen seizoen opnieuw succesvol. Ahannach houdt er zijn gewenste overstap naar het Midden-Oosten aan over. Daar gaat hij dus aan de slag bij Al-Arabi, op het tweede niveau in Saoedi-Arabië, niet te verwarren met de gelijknamige topclub in Qatar.

FC Den Bosch, dat vorige week al wel Danny Verbeek zag terugkeren van De Graafschap, moet het volgend seizoen zonder de fraaie acties van Ahannach doen.