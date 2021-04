Spektakel gegarandeerd bij FC Den Bosch - Roda JC?

Sla de uitslagen van de meest recente duels er maar op na. Vorige week: FC Dordrecht - FC Den Bosch 2-6 en Roda JC - NAC Breda 3-3. Een week eerder: FC Den Bosch - SC Cambuur 3-5 en MVV - Roda JC 2-4.

,,Spektakel verzekerd”, zegt FC Den Bosch-trainer Jack de Gier lachend. De coach beseft dat zijn team vrijdag in de eigen Vliert een zware dobber wacht. ,,Roda is een ploeg die na een matige start in het seizoen gegroeid is. Jurgen Streppel heeft daar de boel goed op de raisl gekregen. Het team is nog volop in de race voor de play-offs, dus ze hebben echt nog iets om voor te spelen.”

Laatste plaats verlaten

Dat heeft FC Den Bosch zelf ook, zegt De Gier. Hij wil met zijn ploeg maar wat graag de laatste plaats op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie verlaten. ,,Dat is voor ons een belangrijk doel. Vorige week in Dordrecht hebben we al laten zien dat we ten onrechte op die plek staan. Dat we zeker niet de slechtste ploeg in deze competitie zijn.”

Als FC Den Bosch Roda JC weet te verslaan, is het voor het eerst in dit seizoen dat de ploeg twee wedstrijden op rij wint.

Van der Velden en Felida zijn vraagtekens

Of FC Den Bosch in dezelfde formatie aan kan treden als tegen FC Dordrecht is nog niet zeker. Junior van der Velden en Kevin Felida, die in dat duel allebei geblesseerd van het veld moesten, zijn nog vraagtekens voor de wedstrijd van vrijdag. Pas op de wedstrijddag zelf wordt beslist of zij kunnen spelen of niet.

Uit de ziekenboeg keert nog niemand terug. Jordy van der Winden, Paco van Moorsel, Christophe van Zutphen, Najim Haidary, Ryan Lambert, Adrien Bongiovanni, Rik Mulders, Lorenzo Soares Fonseca en Teun van Grunsven vormen de nog altijd aanzienlijke rij geblesseerden.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Deijl, Van der Velden, Sturing, Green; Felida, Meerveld, Van der Heijden; Postema, Hornkamp, Ahannach.