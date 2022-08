Spits Nikolaj Möller toch niet inzetbaar bij FC Den Bosch

Een tegenvaller voor FC Den Bosch. Nikolaj Möller kan toch niet meedoen in de thuiswedstrijd tegen Roda JC van vrijdagavond. De spits heeft nog te veel last van de voetblessure die hem al enkele weken aan de kant houdt.

Terwijl de rest van de selectie van FC Den Bosch gisterochtend op het trainingsveld stond, zocht Nikolaj Möller donderdagochtend maar weer eens het krachthonk op. De voetblessure van de 20-jarige Zweed laat deelname aan de groepstraining nog altijd niet toe.

Een tegenvaller voor de ploeg van trainer Jack de Gier, want begin deze week was nog de verwachting dat Möller de veldtraining weer zou kunnen hervatten. ,,Hopelijk zal het nu volgende week zijn", zegt De Gier.

Möller liep de blessure op in de oefenwedstrijd tegen Almere City (3-2-verlies) van drie weken geleden. De Arsenal-huurling kwam daardoor in de competitie van dit seizoen nog geen minuut in actie. ,,En dat was voor ons, zeker in de eerste wedstrijden, wel heel vervelend”, zegt De Gier. ,,We hebben de hele voorbereiding gespeeld met ‘Niko’ als diepste spits en Joey Konings daarachter als nummer tien. Maar precies vanaf de competitiestart gaat dat dus niet meer.”

Aanvalskoppel

Door de blessure is Konings nu de diepste spits en speelt Ryan Leijten daarachter. Met dat aanvalskoppel won FC Den Bosch zondag met 0-2 bij ADO Den Haag. Voor De Gier lijkt er geen aanleiding om iets in zijn formatie te veranderen in het treffen met Roda.

Met de winst op ADO nam FC Den Bosch zondag sportieve revanche voor de thuisnederlaag in de openingswedstrijd tegen FC Eindhoven (1-3). ,,In dat duel was de eerste helft belabberd. Waar dat vandaag kwam? Geen idee", zei De Gier donderdag nog maar eens.

,,Maar we herstelden ons toen al goed in de tweede helft en trokken dat door zondag tegen ADO.” FC Den Bosch wil daar ook tegen Roda op voortborduren, al is De Gier wel op zijn hoede voor de Limburgers. ,,Een stugge ploeg die zijn eerste twee wedstrijden gewonnen heeft. Maar wij gaan thuis, met het eigen publiek erachter, altijd het veld in om er een mooie wedstrijd van te maken, met het nodige opportunisme en het streven de winst te pakken", aldus de coach.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Ryan, Van der Winden; Van der Heijden, Ahannach, Leijten; Verbeek, Konings, Cordoba.