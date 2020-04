Stichting M-Side: geen voetbal, wel een hommage aan FC Den Bosch en Stadion De Vliert

Rechtszaak tussen Jordania en FC Den Bosch op losse schroeven

1 april Het is twijfelachtig of Kakhi Jordania zijn voornemen om een nieuwe rechtszaak aan te spannen tegen FC Den Bosch doorzet. De rechtbank in Den Bosch verlangt eerst een garantie van Jordania dat hij bij een eventueel verlies in de rechtszaak de proceskosten kan betalen.