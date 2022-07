Strafschoppen kosten FC Den Bosch de kop in generale repetitie tegen Almere City

FC Den Bosch is de voorbereiding op het nieuwe seizoen geëindigd met een oefennederlaag tegen Almere City FC: 3-2. Het was de eerste - en meteen ook laatste - test tegen een profclub, volgende week vrijdag start de competitie alweer. En er is nog wel wat werk aan de winkel bij FC Den Bosch.

Voor FC Den Bosch-trainer Jack de Gier was het de laatste mogelijkheid om de puntjes op de i te zetten voor de start van de competitie. De coach lijkt op het middenveld voorlopig voor Steven van der Heijden te kiezen ten faveure van Dino Halilovic en verder is Rik Mulders snel hersteld, hij kreeg de voorkeur boven Jorn van Hedel.

Met de beoogde basisopstelling had FC Den Bosch het voor rust lastig met de tweede garnituur van Almere City FC, de Flevolanders kwamen ook op voorsprong: in de 21ste minuut was het Bradly van Hoeven die de bal bij de tweede paal binnen kon lopen: 1-0. Dat was het startsein voor FC Den Bosch om wat meer van zich af te bijten.

Regisseur Verbeek

Onder aanvoering van Jordy van der Winden en Danny Verbeek werden de Bosschenaren gevaarlijker, aanwinst Joey Konings had uit een van die kansen moeten scoren, maar hij trof van erg dichtbij de doelman. Vlak voor rust was het dan toch raak: Mulders gaf voor op Möller die 1-1 maakte, maar ook meteen geblesseerd raakte. En dan werd het even later ook nog 2-1, Dylan Ryan maakte een overtreding en Maarten Pouwels benutte de strafschop.

In de tweede helft raakte Almere City nog de lat, maar kwam het gevaar aanvankelijk verder vooral van FC Den Bosch, dat wel blafte, maar niet beet. Verbeek gaf een fijne pass op invaller Ryan Leijten, maar die had te veel tijd nodig. Het was uiteindelijk Victor van den Bogert die uit een vrije trap van regisseur Verbeek alsnog 2-2 maakte, maar het slotakkoord was dus voor Almere City: Verbeek veroorzaakte een penalty, Stije Resink maakte de 3-2.

Transfermarkt

En dus weet FC Den Bosch dat er nog wel werk aan de winkel is. De club hoopt voor 1 september ook nog één of hooguit twee nieuwe spelers aan de selectie toe te voegen. De prioriteit ligt daarbij vooral op het middenveld.

Almere City FC - FC Den Bosch 3-2 (2-1). 21. Van Hoeven 1-0, 40. Möller 1-1, 45. Pouwels (pen.) 2-1, 75. Van den Bogert 2-2, 83. Resink (pen.) 3-2. FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders (63. Van Hedel), Van den Bogert, Ryan, Van der Winden; Ahannach, Konings, Van der Heijden; Verbeek, Möller (41. Leijten), Cordoba. #almdbo