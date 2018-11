Sven Blummel nog niet aan de aftrap bij FC Den Bosch in duel met FC Twente

Fans FC Den Bosch vieren terugkeer op tribune met enorm spandoek: ’The Gates Are Open’

7 november DEN BOSCH - Supporters van FC Den Bosch pakken vrijdag in stadion De Vliert flink uit om de heropening van de verbouwde oosttribune te vieren. Zij doen dat tijdens de wedstrijd tegen FC Twente met een spandoek van twaalf bij twaalf meter waarop is geschreven ‘The Gates Are Open’.