Technisch manager Bert Ruijsch verlengt verblijf bij FC Den Bosch

Gösgens

,,Afgelopen seizoen heeft Bert deze functie al naar tevredenheid vervuld en met deze contractverlenging verwachten we nog meer slagkracht te krijgen voor de sportieve koers van de club. Die koers is tweeledig: een volwaardige A-selectie op de been brengen en, in samenspraak met het hoofd Opleidingen Mark Lakwijk en mijzelf, nog meer aandacht voor opleiden”, aldus Gösgens.

Ruijsch

,,Het allerliefste leiden we bij FC Den Bosch onze eigen talenten op. Talenten ontdekken en ontwikkelen, dat is waar wij goed in zijn en waar we nog beter in willen worden. Ik ben een schakel tussen de opleiding en A-selectie, maar bijvoorbeeld ook tussen de hoofdtrainer en staf en het bestuur. Daarnaast houd ik me bezig met het samenstellen van de selectie. Het kapitaal moet op het veld staan en dat willen we bereiken met een uitgeblanceerde selectie. Dat is maatwerk en dat doe ik niet alleen. Voordat transfers op mijn bordje komen, is er al veel voorwerk verricht. Wat we niet in huis hebben, halen we van buiten. Heel gericht en bij voorkeur uit de Nederlandse markt", aldus Ruijsch.